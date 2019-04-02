المالية تفرض على المغتربين دفع الرسم الموحد بالدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت وزارة المالية، أمراً وزارياً حددت بموجبه فئات الرسم الموحد على السودانيين العاملين بالخارج وفقاً لحزمة حوافز المغتربين باختزال الرسوم في رسم واحد، وحددت الفئات حسب طبيعة العمل على أن يدفع الرسم بالدولار أو ما يعادله من عملات أجنبية.

وبلغت فئة التخصصات الطبية استشاريون ٢٢٥ دولاراً، أطباء واختصاصيون ١٧٥ دولاراً، أطباء عموميون وأسنان وصيادلة وبياطرة، فني الأشعة والمختبرات، التمريض العالي والبصريات حملة بكلاريوس ١٢٥ دولاراً، فيما حددت الرسم لفئة أساتذة الجامعات بروفيسور ٢٢٥ دولاراً، أستاذ مشارك أو مساعد أو محاضر ١٧٥ دولاراً. وحددت الوزارة حسب شبكة الشروق، رسم الموظفين من مهندسين ومترجمين وصحافيين، إعلاميين، إداريين، مراجعين قانونيين، محاسبين ١٢٥ دولاراً، أما فئة رجال الأعمال حددت لهم فئات أعلى، حيث حددت رسم رجال أعمال رأسمالي ١٥٢٥ دولاراً، رجال أعمال مهني ٦٢٥ دولاراً، رجال أعمال حرفي ٣٢٥ دولاراً. وحدد القرار رسم الدبلومات التقنية نظام (٢-٣) سنة في جميع التخصصات والموظفين حملة الشهادة السودانية (١٠٠) دولار، والعمال دون الشهادة السودانية ٧٥ دولاراً. ومنح القرار المغترب تأشيرة لمدة عام كامل بعد الوفاء بالرسم المقرر عليه، وأكد أنه لا يترتب على المغترب أي التزام حال عدم عودته للبلاد ولا يتراكم سنوياً.

ووجه القرار بنك السودان بفتح حساب بالعملة الأجنبية باسم الرسم الموحد بحيث يحصل الرسم ويورد في الحساب على أن يوزع على الجهات، بحيث تمنح قوات الشرطة عشرة دولارات عن كل تأشيرة كما يمنح جهاز المغتربين ٣٠ دولاراً، عن كل تأشيرة، فيما يورد الباقي لحساب المساهمة الوطنية. وألزم بنك السودان بتوفير المقابل المحلي للجهات المستفيدة وتوريده في حساباتهم بشكل دوري، وأكد أن أي التزامات أو متأخرات من المساهمة الوطنية أو رسوم الخدمات ستظل واجبة السداد إلى أن يتم الإيفاء بها.