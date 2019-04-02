عويشة يوجه مشائخ الخلاوى بعدم حجز الطلاب في غرف منعزلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم، توجيهات لخلاوى القرآن الكريم بالولاية بعدم استخدام أدوات التشديد على الطلاب والتقييد والسلاسل الحديدية لحجزهم، على أن يترك أمر البقاء في الخلوة وفقاً لرغبة الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك بعد تعرض طلاب إحدى خلاوى “الفتح 1” بأمدرمان للحجز والتقييد بالسلاسل والضرب، الأمر الذي أدى لإصابات متفاوتة وسط طلاب الخلاوى.

ووجه رئيس المجلس د.جابر إدريس عويشة، حسب شبكة الشروق أمس، مشائخ الخلاوى بعدم حجز الطلاب في غرف منعزلة بمبرر الإصلاح، وأن الحجز في إصلاحيات ليس من اختصاص الخلاوى، إنما يقتصر دور الخلوة على تحفيظ القرآن وعلومه والتوجيه والإرشاد، وأصدر عويشة قراراً إدارياً بالرقم 8 للعام 2019، بتكوين لجنة لمتابعة ملابسات طلاب خلاوى “الفتح 1 مربع 24” والذين تعرضوا لإصابات نتيجة لحجزهم وضربهم. ووجه الاتصال بأسر الطلاب المحجوزين لاستلامهم، مبيناً التزام شيخ الخلوة الذي تزامنت عودته للبلاد مع الحادثة، بعلاج الطلاب المصابين حتى يتم شفاؤهم.