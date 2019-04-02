مصادر.. رئيس القضاء: لا أتدخل في سير العدالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس على استقلال القضاء في السودان.

وقال في تصريحٍ لصحيفة مصادر الصادرة اليوم”الثلاثاء” إنه كرئيس للقضاء لا يسمح لنفسه بالتدخل في سلطات القاضي ولا يقبل القاضي السوداني لكائن من كان أن يتدخل في عمله.

وأضاف أن هناك تساور مستمر مع كل الجهات المناط بها تحقيق العدالة في السودان.