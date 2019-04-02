ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻤﺮ: خطاب البشير ﻣﻜﺮﻭﺭ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺎﻁﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻤﺮ، ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺃﻣﺲ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻣﻜﺮﻭﺭ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺎﻁﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻱ ﺣﻞ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﻘﺘﺤﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﻳﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺗﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ.

ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺮﻁﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﻭﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺧﻄﺎﺏ الطوارئ في 22 فبراير الماضي . ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺑﺮﻁﻢ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟـﻄـﻮﺍﺭﺉ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻨﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. المادة السابقة الهلال يغادر الى تونس لمواجهة النجم الساحلي في ذهاب الكونفدرالية المقالة القادمة ﺩ.ﻗﻄﺒﻲ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ: ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺟﺪﺍً.. وﺍﻹﺳﻼﻣﻴون ﻋﺎﺟﺰﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ

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