وزير الداخلية الروسي يصل كوريا الشمالية

وصل وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف إلى عاصمة كوريا الشمالية أمس الاثنين، وجاء ذلك وفقا وكالة الأنباء المركزية الكورية. وبحسب الوكالة: "وصل فلاديمير كولوكولتسيف وزير الداخلية الروسي والوفد المرافق له إلى بوينغ يانغ في الأول من أبريل/نيسان الجاري". ولم يعلن عن الغرض من الزيارة أو مدتها.

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