يحل برشلونة ضيفًا على فياريال فى التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى "الليجا" برصيد 59 هدفًا، متفوقًا بفارق 10 أهداف على أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، بينما يحتل فياريال المركز الـ 17 برصيد 29 نقطة.

موعد مباراة فياريال ضد برشلونة فى الدورى الإسبانى

وتغلب برشلونة على إسبانيول بهدفين دون مقابل فى مباراة "ديربى كتالونيا" التى جمعتهما السبت الماضى، بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا"، بينما خسر فياريال خارج ملعبه أمام سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.