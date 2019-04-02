وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن هذا الطلب يُعد خطوة أخرى باتجاه محاكمة جوايدو الذي يسعى إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وحوالي 50 دولة أخرى.
وكان مسؤولون موالون لمادورو قد أعلنوا مسبقاً أنهم يحققون بالفعل في تهم منسوبة لجوايدو بالتحريض ضد الحكومة وتلقي أموال غير مشروعة.
يُشار إلى أن زعيم المعارضة الفنزويلية دعا مؤخراً الشعب الفنزويلي إلى التحرك فوراً لإنهاء نظام الرئيس نيكولاس مادورو. وقال جوايدو في تصريحات له " لا أدعو للصبر .. ولكني أطالب بالتحرك، وتنظيم أنفسنا والانطلاق إلى الشوارع لإنهاء هذا الوضع السئ في كراكاس".
ونصّب جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في يناير الماضي، وهو ما أيدته الولايات المتحدة وعدد من حلفائها في أمريكا اللاتينية ودول أوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا في فنزويلا تطالب بنزع الحصانة عن زعيم المعارضة لملاحقته قضائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.