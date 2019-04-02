للمرة الرابعة.. مجلس العموم البريطاني يرفض اتفاق البريكست

رفض مجلس العموم البريطاني كل الخطط البديلة لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ"البريكست"، وهو ما يؤكد فشل كل محاولات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للانفصال عن الاتحاد.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن المشرعين البريطانيين رفضوا رابع اتفاق معدل تقدمه ماي من أجل البريكست، موضحا أن 292 رفضوا الاتفاق في مقابل 280 صوتا.

ورغم الرفض، قالت الحكومة البريطانية إنها "ستواصل السعي لدعم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد"، وقال وزير الخارجية البريطاني ستيفن باركلي "إن صفقة ماي هي السبيل الوحيد للمضي قدما في ضوء عجز البرلمان عن إيجاد أغلبية واضحة لاتفاق بديل".

ويجب أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي خلال 10 أيام المقبلة، وإذا وافق البرلمان على اتفاقية الانسحاب هذا الأسبوع، فقد يكون من الممكن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون المشاركة في الانتخابات الأوروبية المقررة في أواخر مايو.

