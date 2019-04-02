مواجهات بين شرطة فنزويلا ومؤيدين لزعيم المعارضة جوايدو

واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المؤيدين لزعيم المعارضة الذى القى كلمة حماسية استلى بها مشاعر المواطنين الرافضين لسياسة الرئيس جيمس مادورو.
يذكر أن آلاف المواطنين المتعاطفين مع المعارضة فى فنزويلا شاركوا فى مظاهرة، السبت، احتجاجا على تكرار انقطاع التيار الكهربائى مما أصاب معظم أنحاء البلاد بالشلل الشهر الماضى وأدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فى البلد العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ويجرى استعادة الكهرباء ببطء فى أعقاب انقطاع التيار أمس الاثنين مما حرم معظم ولايات فنزويلا الأربع والعشرين من الكهرباء. وجاء هذا الانقطاع بعد انقطاع آخر أوسع نطاقا فى أنحاء البلاد فى السابع من مارس استمر نحو أسبوع.
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