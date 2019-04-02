تعرف على الكوكب الأنسب لحياة البشر خارج المجرة

هناك عدد كبير من الكواكب الخارجية التى تم اكتشافها خارج المجرة، والتى تبين أن هناك من بينها كوكب يمكن أن يكون مناسبا للحياة عليه، والذى تم إيجاده على بعد 20 سنة ضوئية من كوكبنا.

ووفقا لما ذكره موقع "tech radar" التكنولوجى فإن أحد الأسباب الرئيسية للبحث عن الكواكب الخارجية هو اكتشاف القدرة على دعم الحياة على كوكب آخر بجانب الأرض، وأول ما تم اكتشاف ملاءمته للحياة كان كوكب Gliese 581g.

فى البداية قد يبدو الكوكب الخارجى أكبر بحوالى 1.4 مرة من الأرض، وما بين ثلاث وخمس مرات أثقل، ومع ذلك فهو يقع فى المنطقة المسموح بها للسكن، وذلك لأن المنطقة المحيطة بنجمة يمكن فيها أن تتشكل المياه السائلة والحياة كما نعرفها.

وتشير الدراسات حتى الآن إلى أننا إذا أردنا رؤية عالم مثل عالمنا، فإن Gliese 581g هو واحد من أفضل المتنافسين حتى الآن، ومسافة بعد 20 سنة ضوئية، لا تزال المسافة بعيدة، لكنها قريبة نسبيًا من الناحية الفلكية.

