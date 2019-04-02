تحالف الفتح العراق: نرفض تواجد قوات أجنبية قتالية على أراضينا

وقال السهلانى - فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية أمس الإثنين إن "أى اتفاقيات أو مباحثات يتم إبرامهما بين العراق وباقى الدول أو أى تصريحات تصدر من مسؤولين عراقيين ينبغى أن يكون أساسها سيادة العراق بصفتها أمر لا مساومة عليه تحت أى ضغوط أو مساومات"، مبينا أن موقف القوى السياسية الوطنية واضح برفض تواجد قوات أجنبية قتالية على أراضينا أو استغلال العراق كمنطلق لمراقبة أو الاعتداء على أى دولة أو حتى جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الدولية أو الإقليمية.
واعتبر أن أى تواجد لقوات أجنبية هو أمر غير صحيح وغير مقبول، موضحا أن العراق يحكم اليوم من خلال صناديق الاقتراع وإرادة الشعب، وأكد على أن تحالف الفتح أعلن بكل صراحة رفضه لتواجد قوات أجنبية قتالية مهما كانت الأسباب أو العناوين، موضحا أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق وأمريكا أشارت فى بعض بنودها إلى ضرورة دفاع واشنطن عن بغداد حال تعرض الديمقراطية أو البلد للمخاطر، لكن على أرض الواقع لم نجد أى إجراء منهم يشار له بالبنان خلال اجتياح تنظيم داعش الإرهابى لعدد من المحافظات ما يجعل تلك الاتفاقية لا جدوى منها.
وكان رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى قد أكد فى وقت سابق أن الوجود الأمريكى ضمانة للعراق، معتبرا أن المطالبة بسحب قوات التحالف فى هذه المرحلة يصب فى مصلحة الإرهاب.
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