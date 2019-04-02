ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ32

أسدل الستار على الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح ليفربول فى استعادة الصدارة بشكل مؤقت، قبل مباراة منافسه مانشستر سيتي المؤجلة الأربعاء أمام كارديف سيتي.

ويتصدر ليفربول حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بعد الفوز على توتنهام فى قمة الجولة الـ32 بنتيجة 2-1 ، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذى فاز على فولهام فى انطلاق الجولة بنتيجة 2-0 .

وشهدت هذه الجولة صعود أرسنال للمركز الثالث مستغلا خسارة توتنهام، بعدما حقق الجانرز الفوز على نيوكاسل فى ختام الجولة بثنائية نظيفة.