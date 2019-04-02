ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ32

ويتصدر ليفربول حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بعد الفوز على توتنهام فى قمة الجولة الـ32 بنتيجة 2-1 ، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذى فاز على فولهام فى انطلاق الجولة بنتيجة 2-0 .
وشهدت هذه الجولة صعود أرسنال للمركز الثالث مستغلا خسارة توتنهام، بعدما حقق الجانرز الفوز على نيوكاسل فى ختام الجولة بثنائية نظيفة.
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