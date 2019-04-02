وبحسب الفيديو الذى عرض عبر موقع قناة "روسيا اليوم"، قامت الشرطة السريلانكية بتفريغ الأكياس التي تحتوي على مادة الكوكايين التى تدمر عقول المدمنين، أمام كاميرات المصورين، وبحضور قاضيين ورئيس البلاد.
وقال موقع "روسيا اليوم"، لإنه سيتم تنقل البضائع إلى مستودعات خارج العاصمة كولومبو، ثم إلى مصنع للإسمنت حيث سيتم إتلافها في الأفران، مشيراً إلى أن قيمة كمية الكوكايين التى تم إتلافها بنحو 100 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة سريلانكا تتلف 770 كيلوجراما من الكوكايين تحت عدسات الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.