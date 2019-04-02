وشارك كاري عبر حسابه على "تويتر"، صورة كاريكاتيرية لموسوليني وعشيقته، كلارا بيتاتشي، وهما معلقان في ميدان ميلانيز، بعد أن تم إعدامهما في عام 1945.
وغرد جيم كاري على الصورة ساخرا: "إذا كنتم تتساءلون عن مصير من ينتهج الفاشية، فاسألوا بينيتو موسوليني وعشيقته كلارا".
وفي المقابل، لم تصمت أليساندرا موسوليني، حفيدة الزعيم الراحل على إهانة جيم كاري لجدها، أمس الأحد، وردت عليه: "أنت وغد".
وموسوليني عضوة في البرلمان الأوروبي، وعارضة سابقة لمجلة "بلاي بوي"، وهي سياسية يمينية متطرفة مازالت تدافع عن حفيدها منذ سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إهانته لجدها.. حفيدة موسوليني تشتم جيم كاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.