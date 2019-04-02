بعد إهانته لجدها.. حفيدة موسوليني تشتم جيم كاري

هاجمت حفيدة الزعيم الإيطالي الراحل، بينيتو موسوليني، الممثل الأمريكي الكوميدي الشهير، جيم كاري، بعدما سخر من جدها.

وشارك كاري عبر حسابه على "تويتر"، صورة كاريكاتيرية لموسوليني وعشيقته، كلارا بيتاتشي، وهما معلقان في ميدان ميلانيز، بعد أن تم إعدامهما في عام 1945.

وغرد جيم كاري على الصورة ساخرا: "إذا كنتم تتساءلون عن مصير من ينتهج الفاشية، فاسألوا بينيتو موسوليني وعشيقته كلارا".

وفي المقابل، لم تصمت أليساندرا موسوليني، حفيدة الزعيم الراحل على إهانة جيم كاري لجدها، أمس الأحد، وردت عليه: "أنت وغد".

وموسوليني عضوة في البرلمان الأوروبي، وعارضة سابقة لمجلة "بلاي بوي"، وهي سياسية يمينية متطرفة مازالت تدافع عن حفيدها منذ سنوات.