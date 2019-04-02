وزارة الدفاع الجزائرية تنفي إقالة رئيس الأركان

نفت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، الاثنين، شائعات إقالة قائد الأركان الفريق قايد صالح من منصبه.

وقال الوزارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "إلى الجميع المتواجدون بالصفحة الخبر الذي ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة".

وتناقلت مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إقالة قايد صالح من رئاسة أركان الجيش الجزائري، وتعيين اللواء سعيد باي خلفا له.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد جدد دعوته، يوم السبت، للمجلس الدستوري للبت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.