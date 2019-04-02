تعرف على موعد قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية

قال مجاهد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن حفل إجراء القرعة سيبدأ في تمام السابعة مساءً يوم 12 أبريل على سفح الأهرامات.
وتابع أن بطولة أمم أفريقيا مهمة جدًا وتأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة على صعيد نسبة مشاهدة البطولات في العالم، مؤكدًا أن البطولة ستشهد أكبر حضور جماهيري في تاريخ بطولات أفريقيا.
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