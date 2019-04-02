التونسية صابرين الجنحانى تطلق كليب "ميسرة"

فاجأت المطربة التونسية صابرين الجنحاني جمهورها العربى بإطلاق أجدد أغانيها "ميسرة" بشكل فيديو كليب مصور، يعد ثانى بشائر مشروعها الغنائى الجديد تحت مسمى "زى".

"زي" هو الاسم الذى اختارته صابرين ليعبر عن رؤيتها الغنائية الجديدة المستقلة عن مشروعها التونسي السابق "يوما"، التجربة الثنائية المثرة للجدل والتى جمعتها مع الموسيقى التونسى رامى الزوغلامى والتى اعتمدت فقط على فردين بالاتكال على تيمة المزيكا الإكوستيك البسيطة، بين الصوت الأنثوى وموسيقى الجيتار، وحققت نجاحًا جماهيريًا بجولاتها الغنائية العربية، وأطلقت العام الماضى أول ألبوماتها "غبار النجوم"، ومن أشهر أغانيها "شو" و"حبيتك" و"100 حاجة فيك"، وظهرت ملامح المشروع الجديد جليًا فى أولى أغنيات زى "داويتنى" والتى ظهرت بشكل فيديو كليب نهاية يناير المنصرم، لامست فيها قليلًا "عاطفة" كلمات أغاني يوما، ولكن هذه المرة بتوليفة موسيقية مغايرة تمامًا ستظهر تفاصيلها مع أغنية تلو أخرى ستظهر خلال الفترة المقبلة فرادى، تتبعها بإطلاق ألبومها الأول الرسمى الذى يحمل اسم مبدأى "فرتونة" أي "الحظ".

وتقول كلمات الأغنية:

كان الثمرة ما نبتت انسي المطرة اللي صبت

انسي الشمس اللي حرقت وانسي البرد اللي يجمد

نضري في السحاب وصدرك مالي هوايا

عيني في السماء و عروقك غرست مايا

وانسي المية اللي ما روات وانسي المطرة اللي ما صحات

وانسي القصة اللي ما وفات و انسى الخط اللي ما تخاط

إذا حكايتنا ميسرة نحفر لين تراك العين يبري صدري يبوح كنين

نهدي قلبي يتوب جبين وإذا حكايتنا ميسرة نرجع فيك نحل العين

