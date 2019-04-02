زعيم حركة العدل والمساواة: لا اتصالات ولاحوار مع حكومة الرئيس البشير

نفى رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة؛ جبريل ابراهيم؛ مزاعم الحكومة عن وجود إتصالات وحوار مع الحركات المسلحة المنضوية في تحالف المعارضة؛ وقال "في ظل الظروف القائمة الآن لاتفاوض مع نظام البشير".

وفي رده على تسأولات البعض حول خيار العمل العسكري لاسقاط النظام؛ قال جبريل: هذا الامر غير وارد على الاطلاق؛ وأن الحركة لن تلجأ لاي عمل عسكري مماثل لاجتياح الخرطوم كما حدث في العام2008.

وأكد جبريل في حوار مباشر عبر (الفيس بوك ) أن حركة العدل والمساواة تدعم الثورة السلمية؛ ولاتريد اعطاء الحكومة ذرائع لاستخدام المزيد من العنف ضد الشعب السوداني.

وقال زعيم الحركة المتمردة ؛ اذا نجحت الثورة السلمية في الاطاحة بنظام البشير سنضع السلاح؛ ونعمل مع القوى السياسية الوطنية لمعالجة كل الازمات في البلاد عبر الوسائل السلمية التي تحقق مطالب الشعب في الحكم الفيدرالي ومشاركته في الحكم الاتحادي المركزي.

واضاف هدفنا الاساسي ليس تنحي الرئيس البشير فحسب؛ وانما تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن؛ وهذا لن يتم الا بتغيير بنيوي شامل في كل البلاد.