البرلمان البريطانى يرفض بدائل ماي بشأن "بريكست"

وأفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن النائب المحافظ نِك بولز استقال من الحزب بعد رفْض النواب للبدائل الأربعة.
وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض في 29 مارس المنصرم (وهو ذات اليوم الذي كان من المفترض أن تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) ، للمرة الثالثة اتفاقا لرئيسة الوزراء بشأن بريكست.
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