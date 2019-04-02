البشير: المظاهرات مشروعة لكنها أخلت بالنظام العام

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن المظاهرات التي شهدتها شوارع السودان مؤخرا تحمل مطالب مشروعة، لكن عددا منها أحدث خللا في النظام العام.

وفي كلمة له أمام البرلمان السوداني، الاثنين، حذر البشير من "الاستغلال الخاطئ" للمظاهرات.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة منذ 19 ديسمبر الماضي، اندلعت في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

وقال الرئيس السوداني: "بعض الجهات حاولت استغلال المظاهرات في الشارع لخدمة أهدافها السياسية"، لكنه أشار إلى أن بلاده تشهد مرحلة جديدة في المسار السياسي، وأكد التزام الحكومة بأن تكون على مسافة واحدة من الجميع.

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وأكد البشير أن "السلام قد عم في أرجاء البلاد"، وأن "مرحلة الإعمار قد بدأت الآن"، متعهدا بأن يكون عام 2019 عام السلام.

ووعد الرئيس السوداني بالتصدي للفساد في البلاد بالتدابير القانونية، مشيرا إلى أن فرض القانون لا يكتمل إلا "برقابة المواطنين"، الذين طلب منهم "النهوض".

وشدد البشير على أهمية تمويل الحكومة للمشروعات الصغيرة للشباب، وتوفير الوحدات السكنية لهم.

