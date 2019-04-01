المريخ يعود للدوري الممتاز بمواجهة هلال التبلدي غداً

التاريخ: 01-أبريل-2019
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يعود المريخ لأجواء البطولة المحلية، عندما يستضيف هلال الأبيض عند الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء، على ملعبه بأمدرمان، في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، في مباراة تأجلت أكثر من مرة بسبب ارتباط المريخ بالبطولة العربية.
ولن يجد رفاق القائد أمير كمال فرصة أفضل من مباراة اليوم لمصالحة الأنصار بعد الخروج المؤلم من البطولة العربية على يد النجم الساحلي التونسي، لذلك سيقاتلون من أجل تحقيق الفوز والتأكيد على ان ما حدث أمام النجم كان مجرد كبوة جواد لن تتكرر في مباراة اليوم.
ويتصدر المريخ المجموعة الأولى برصيد 31 نقطة بفارق 7 نقاط عن الخرطوم الوطني صاحب المركز الثاني.
وبالمقابل لن يرضى هلال الأبيض بتكبد خسارة قد تكلفه الفشل في الوصول لمرحلة النخبة، حيث أن الخسارة تعني تدحرجه لمرحلة البقاء أو الهبوط من المنافسة، حيث يملك 18 نقط ويحتاج للفوز أو التعادل من أجل التأهل لدوري النخبة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365
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