مجلس المريخ مهتم بمواجهة هلال التبلدي

التاريخ: 01-أبريل-2019
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عقد مجلس إدارة نادي المريخ إجتماعه الدوري مساء اليوم اجتماعه الدوري برئاسة محمد الشيخ مدني، وناقش الإجتماع عدد من الملفات المهمة، حيث تمت إجازة تقريري لجنة التسجيلات وبعثة فريق الكرة لأديس أبابا العاصمة الإثيوبية للمعسكر الإعدادي القصير منتصف الشهر الماضي.
كما إطلع المجلس على آخر تحضيرات فريق الكرة لمباراته غدا أمام الهلال الأبيض بإستاد المريخ في آخر جولات الفريق في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز قبل اللجوء لدوري النخبة. وأمّن على ضرورة دخول الفريق لمعسكر مغلق مساء أمس عقب التدريب الختامي، كما أشاد المجلس بالمكاسب العديدة التي خرج بها نادي المريخ من مشاركته في البطولة العربية هذا الموسم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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