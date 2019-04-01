المراجع العام يكشف بالأسماء (35) متورطاً في تجاوزات الحج

كشف المراجع العام، عن تورط 35 موظفاً بالإدارة العامة للحج والعمرة في تجاوزات مالية وتبديد وصرف حوافز وسلفيات دون وجه حق بلغت (559.680.33) ريال سعودي،منها (114.832.33) ريال بطرف مدير الحج السابق المطيع محمد أحمد، أودعت نيابة المال العام.

واتهم تقرير المراجع التفصيلي حول التجاوزات بمنطقية الحج والعمرة بمكة المكرمة للعام 2017م، بحسب ما نقلته صحيفة الجريدة يوم الأثنين، المطيع بصرف سلفيات دون وجه حق “تم استردادها” بلغت (30.000) ريال، وحافز آلية الهدي للأعوام 1436-1437 هجرية بقيمة (22.000) ريال وبدل مأمورية الحزم (25.893.4) ريال، وبدل مأمورية وفد التفاوض (6.938.93) ريال بجانب تبديد حافز للمنسق المقيم السابق المتوفي وقيمته (60.000) ريال لتصل الجملة إلى (44.832.33) ريال سعودي تم استرداد (30.000) ريال وتبقي على مدير الحج والعمرة (114.832.33) ريال سعودي.

أما محمد عبد الوهاب فقد بلغت جملة تجاوزاته المالية (56.451) ريال منها سلفيات صرفت دون وجه حق “تم استردادها” بقيمة (15.000) ريال، واستولى على حافز آلية الهدي للأعوام 1436-1437 هجرية بلغت (18.000) ريال، وبدل مأمورية حزم (18.495) ريال، وبدل مأمورية تفاوض (4.956) ريال، فيما بلغ إجمالي المبلغ المطلوب منه (41.451) ريال.

ووفقاً للمراجع فقد استولى الهادي السر هاشم على مبلغ (79.548) ريال، تم استرداد (35.000) ريال والمتبقي (44.548) ريال، واستحوذ صدر الدين حسين، على (35.492) ريال، استرد منها (9.997) ريال والمتبقي (25.495) ريال، بينما صرف عمار ميرغني حسين حوافزاً بدون وجه حق بلغت (27.912) ريال لم يتم استرداد أي مبلغ منها، وحصل احمد سر الختم، على حافز آلية هدي قيمتها (17.000) ريال، واستولى احمد المبارك اسحق، على سلفيات وبدل مأمورية حزم ووفد تفاوض بقيمة (43.506) ريال، وعبد الفتاح فقيري محمد خير، على حافز آلية وبدل مأمورية حزم، بلغت (35.495) ريال.

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وحسب التقرير استولى نجم الدين يوسف الأمين، على حافز آلية هدي وحافز دون وجه حق بلغ (22.000) ريال، وصرف خالد حسين محمد أحمد، وبرعي الريح يحي، وعمر عز الدين علي، وأحمد الأمين الفكي وعبد العزيز عمر، حافز آلية هدي بقيمة (13.000) ريال، و (6.000) ريال و(6.000) ريال و(3.000) ريال و(5.000) ريال على التوالي.

وحصل عبد العزيز الصادق على بدل مأمورية للإمارات ولم يسافر، بلغت قيمتها (6.998) ريال بجانب بدل مأمورية حزم بلغت (18.495) ريال، وحافز آلية هدي بقيمة (5.000) ريال ليصل إجمالي المبلغ المطلوب استرداده (30.493) ريال. فيما بلغت جملة المبالغ المطلوب استردادها من أمير إبراهيم جماع، ياسر عجيب محمد، إبراهيم معوض طه، عرمان حسين موسى، الفاتح عبد الله محمد سعيد، ايمن بكري خضر، محمد احمد رحمة، ياسر الأمين صالح، ياسر محمد محمود، مصطفى الكتيابي، احمد عثمان جعفر، عمر حسن عبد القادر، حسن احمد إبراهيم ، خالد عبد الله، ماهر محمد عمراب، عبد الرحمن الحسين حمد، (60.770) ريال عبارة عن حافز آلية هدي للأعوام 1336٬1337 هجرية. فيما حصل عمر مصطفى علي، ونصر الدين ابو شيبة الخليل، على بدل مأمورية حزم بقيمة (25.687) ريال (25.893) ريال على التوالي، وبلغت جملة المبالغ المطلوبة من هشام عمر عطية ومحمد الشيخ الجيلاني (8.598) ريال و(3.000) ريال على التوالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)