بدء تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية بـ(الثلاثاء)

التاريخ: 01-أبريل-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة أكد وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة الفنية لامتحانات الشهادة الثانوية د. الطاهر حسن الطاهر عن بدء تصحيح الشهادة الثانوية غداً الثلاثاء الموافق الثاني من أبريل للعام 2019 . Advertisements وأشار بحسب وكالة السودان للأنباء – إلى أن تصحيح الامتحانات يشارك فيه 6 آلاف معلم و معلمة بالإضافة لـ 1500 معلم لأعمال الكنترول. وتشير (سونا) إلى أن عملية التصحيح تستمر ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع تليها عملية الرصد تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية بإذن الله تعالى في شهر يونيو المقبل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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