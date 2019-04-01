إعتراف خطير من سوداني : تعرفت على فتاة في أحد شوارع بحري وذهبت معي للشقة وبعد فترة اكتشفت أنها توفيت بالأيدز.!

الخليج 365 :

سجل شاب سوداني ينشط في إحدى الصفحات الناشطة و التوعوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اعترافات خطيرة كشف من خلالها تعرضه للإصابة بمرض نقص المناعة (الأيدز).

وقد ذكر الشاب في مطلع اعترافاته أن الغرض من النشر الفضفضة عن النفس قليلاً وتوعية الشباب المتواجدون بكثرة داخل المجموعة الهادفة.

وقال في مطلع حديثه : (أنا أخوك في الله عايز أفضفض ليكم عن شي مؤلمني جداً وحابي الناس تدعي لي ربنا يخفف لي من سنتين أنا كنت زول بحب السهر وبحب الفارغة والطلعة مع أصدقاء السوء اشتغلت في شركة وأدوني عربية ومرتب كويس وصراحة كنت بصرف كل مرتبي في الفارغة والجلسات الشبابية والرحل استمريت في الشغل سته شهور وكنت سايق عربية جديدة).

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وواصل حديثه قائلاً: (صراحه كنت جني أغش البنات وأخدعهم أني صاحب شغل كبير وعندي محل تلفونات وتاجر كبير وبحب كنت استقل ضعف بعض منهم وأقول ليهم عايز أتزوجكم لي درجه أني مرات بوصل لحدي بيت الضحية وأخليها تتعشم واصل معاها لي كل شيء وثم أتجاهلها).

وأضاف بحسب موقع النيلين: (في يوم جيت زي الساعة تسعه مساء بي شارع المؤسسة وأشرت لي وحده كانت جميله شديد وركبت معاي وطوالي اتفقت معاها على مبلغ معين ومشينا علي الشقة المشكلة أني استمريت معاها بعد كده وبقت زولتي و تجيني في أي وقت بعد فتره اختفت البت كان عرفتني بي صحبته اتصلت بيها وقالت لي أتوفت وقتها اتصدمت وحبيت اعرف السبب حق الموت اتضح انو البت عندها ايدز من بدري وكبد وبائي الاتنين في واحد طبعاً أنا لما عرفت اتصدمت جداً ومشيت علي الفحص طوالي وفعلاً طلعت مصاب).

وختم حديثه قائلاً: (حالياً لي شهور بدعو ربنا يغفر لي الحصل مني وحياتي الضاعت مني وقلت أحكي ليكم الحصل عشان الناس تتعظ وتدعي لي أني أموت بي سلام وارتاح من عذاب الضمير العايشو).