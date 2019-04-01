هذا ما قاله مدير المدرسة في حادثة اغتصاب طفلة تدرس بمدرسته…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مدير مدرسة عند مثوله أمام قاضي محكمة الطفل ببحري وسط في جلسة محاكمة عامل بوفيه بتهمة اغتصاب طفل داخل المدرسة التي يعمل بها، أكد أن المتهم لم يسبق أن شكا منه أحد من قبل طوال فترة عمله بالمدرسة، موضحاً حسب صحيفة السوداني، أن التلاميذ يمنع تواجدهم داخل البوفيه مكان عمل المتهم.

مشيراً إلى أن البيع يتم عبر النافذة والكل ينتظر دوره، مبيناً أن المتهم لا يخرج أثناء تلك الفترة وأن البوفيه يقفل بطبلة من الخارج، وأن فترة تناول وجبة الفطور لا تتعدى (40) دقيقة، ونفى رؤيته باب المطبخ مفتوحاً يوم الحادثة وأوضح أن هناك طلاباً يفضلون مزاولة النشاط وقت الوجبة، كاشفاً أن الطفل توقف عن الدراسة منذ ليلة الحادثة.

وبحسب الاتهام فإن الشرطة كانت قد ألقت القبض على المتهم بعد تلقيها بلاغاً من الشاكي والد المجني عليه باعتداء المتهم على ابنه الذي يبلغ (7) سنوات داخل حرم المدرسة في وقت تناول الوجبة، حيث دونت الشرطة ضده بلاغاً وأحالته إلى المحكمة.