فتح بلاغ في مذيعة شهيرة بسبب قيامها بهذا الفعل….

الخليج 365:

شرعت صاحبة بوتيك في فتح بلاغ في مواجهة مذيعة شهيرة قامت بشراء احتياجات منها في فترات متقطعة، بالإضافة إلى سحبها مبالغ نقداً، وذلك بحكم العلاقة بينهما، إلا أن المذيعة بدأت تتماطل في دفع المبلغ وتقوم بتقديم أعذار واهية الشيء الذي دفع صاحبة البوتيك في الشروع لفتح بلاغ في مواجهتها حسب صحيفة السوداني.

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