موظف بالبنك المركزي يكشف تفاصيل بشأن اخطاء عقد مرابحة لمصرف شهير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مندوب من بنك السودان موظف بإدارة التفتيش عن أخطاء صاحبت عقد مرابحة لأحد المصارف الشهيرة مع عميل حول عملية مرابحة لشراء (4) بصات سفرية بقيمة ما يفوق الـ(5) مليار جنيه ووصف العملية غير الصحيحة وبطلان إجراءتها

وقال المواظف امام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال مصعب عبدالله بوصفه شاهد دفاع في محاكمة صاحب عمل متهم بتحرير (4) صكوك لصالح مصرف شهير بلغت قيمتها (5,286,490) جنيه ، أن أي عملية مرابحة حسب ضوابط بنك السودان تتطلب رهن العميل (30%) من قيمة المرابحة لصالح المصرف واضاف الشاهد من خلاله إطلاعه على ملف المرابحة موضوع البلاغ تقدم من خلالها المتهم بطلب للبنك لشراء (4) بصات سفرية ماركة هونداي موديل 2010م ومن ثم قام البنك بإجراء مبايعة للبصات وتسليمها للعميل قبل تحويل ملكيتها لصالح البنك باعتباره المالك للبصات

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وحول مستند إتهام “7” الخاص بعقد البيع الذي أُبرم أفاد الشاهد بأن المستند عباره عن عقد مبايعة الطرف الأول فيه المتهم والثاني البنك جاء سابق لمستند دفاع “2” الخاص بتكملة إجراءات الجمارك وتسديد الرسوم عن البصات ، لفك القيد وتحويل الملكية لصالح العميل ، الأمر الذي إعتبره الشاهد مخالف لضوابط بنك السودان المركزي منوها الي أن من خلال العقد البصات موضوع المرابحة (4) بصات سفرية ماركة هونداي موديل 2010م إلا أنه من خلال إجراءات الجمارك إتضح أن البصات صينية وموديل 2009م مما يعتبر إختلاف في ابضاعة المراد شرائها في الصنف والموديل مما يؤثر في إجراءات العقد وإعتبره إجراء غير صحيح

مؤكدا أن عقد المبايعة الأول ما بين البنك والعميل جاءت صاحبته أخطاء ومخاطر من البنك تمثلت في بيع البنك لما لا يملك ، اضافة الي عدم رهن العميل (30%) من قيمة المرابحة لصالح البنك مما يعتبر مخاطرة قد تتسبب في إضرار بالبنك ومخالفة إدارية لضوابط بنك السودان المركزي في إجراءات المرابحة ، إضافة الي أن البنك المعني لم يتبع الإجراءات القانونية بمخاطبة الإدارة العامة للمرور وتسجيل البصات بإسم العميل على شهادات البحث مع تقيدها بإسم البنك ورهن البنك تحويل الملكية فقط بسداد رسوم الجمارك