أخطاء الزلفاني يوم النجم.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× أكدنا قبلا أن المدير العام للمريخ التونسي يامن الزلفاني قد أصاب نجاحا كبرا وملحوظا وملومسا، مع فريق النادي وحقق ما كنا نحسبه من المستحيلات من نتائج ممتازة أمام فرق ممتازة في البطولة العربية حتى وصل نصف النهائي كإعجاز في ظرف صعيب وعجيب.

× والشيء الغريب أن الزلفاني استطاع أن يتعامل مع كل المباريات التي خاضها حتى تلك التي خسرها، وكانت بصمته واضحه ومراده معلوم ، وإدارته للمباريات بدرجة الإمتياز والتفوق، ولكن في مباراة الحصاد أمام النجم عشية الجمعة، كانت للرجل أخطاءا قبيحة لاتشبهه أبدا أبدا.

× وعندما نعدد أخطائه فلا يعني أننا نريد زواله أو أننا نسعى لنوغر القلوب تجاهه، حاشا وكلا بل، نريده أن يستفيد من تلك الأخطاء فيصوبها ليتقدم ويقدم الفرقة الحمراء، التي أراها قد وجدت فيه المبتغى والمدرب الطامح المتوثب للعلا.

× أول أخطاء الزلفاني هو دفعه بسومانا البعيد والمحتجب بالنيجر ولم يعلم عنه شيئا غير حديثه الشفاهي عن جاهزيته، فلا يعقل ان يتم الدفع به في مباراة تحتاج في المقام الاول اللاعب الجاهز نفسيا وبدنيا وذهنيا وكمان انسجاما مع رفقائه، وهذا كل يفتقده مجيد سومانا.

× وجود سومان أفقد الوسط خاصيته وجهجه تماما وزاد عبء غياب الرشيد والضياء عبئا آخرا، فكان يمكنه تجنبه تماما في هذه المباراة لو قام بتحريك بعض الللاعبين داخل الملعب.

× أيضا الإعتماد على اللاعب حمزة داؤود في الطرف الأيمن فيه غفلة وسطحية كبيرة، لأن راعي الضأن في الخلاء أدرك أن حمزة داؤود لا علاقة له البتة بوظيفة الطرف الأيمن لا من قريب لا من بعيد، ولكن الزلفاني يجازف حتى وقع في المحظور فكان داؤود ضعيفا مما ساعد الخصم على ضبط إيقاعه مرتاحا بدرجة عالية.

× من المفروض أن يبدا الزلفاني بداؤود ونمر في قلبي الدفاع، ويتقدم أمير كمال للمحور مكان سومانا ، ويتحول رمضان عجب للطرف اليمين، ولكن أكبر مشكلة عند الزلفاني هو قبوله لرفض رمضان اللعب في الطرف الأيمن في مثل هذه الظروف المعقدة، التي تحتاج لضبط وانضباط بكل تأكيد ويقين.

× وكان عليه أيضا أن يقدم التش ويؤخر بكري المدينة لتكون المقدمة الهجومية ثلاثية ، بكري خلفهم وبالقرب منهم ، حتى يتحرك في مساحات أوسع، وبالرغم من تحركات بكري يمينا ويسارا إلا أننا لم نفهم الملطوب منه كل الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، ولكنه في نهاية المباراة عاد كما عهدناه.

× صحيح النعسان عليه تحفظات كثيرة، لكن لا نظن أنه كان سيكون أسوأ من سيف تيري عشية أمس الأول، فلا نرى أي مبرر للزلفاني في بقاء تيري كل هذا الوقت الثمين، رغم سوءه البائن للأعشى ومن به رمد.

× ونأخذ على الزلفاني عجزه في تفكيك ترابط النجم الساحالي الذي عمد إلى تقفيل كل مفاتيح اللاعب في الأحمر، ففي مثل هذه الظروف كان عليه بتوجيه التش بمحاولة الدخول للصندوق بحثا عن ركلات الجزاء فكانت مهارة التش وقدرته على كسب الركلات فرصة لم يغتنمها الزلفاني.

ذهبيـــــــــــــــــات

× طاقة لاعبي المريخ كلهم كانت تحت الوسط، مما رسم علامات الاستغراب والاستفهام.

× القوة والحركة والحماس والجانب البدني، كان العامل القوي الذي أوصل الفريق لهذه المرحلة.

× بقاء أحمد آدم بره الميدان كل هذه الفترة كان أمر غريبا، فبعد دخوله أكد أنه كان الأولى بالبداية.

× أحمد آدم كان يمكن توظيفه في وسط الملعب اليسار، وتقديم التش وعدم الدفع بالتكت المصاب.

× اللوحة الرائعة التي رسمتها الصفوة أمس الأول رغم جمالها تجلب الحسرة بسبب الخروج المر.

× أفضل ما يمتلك الزعيم هي تلك الجماهير الواعية والمرتطبة بناديها.

× الخط الكريه الذ خرجت به صحيفة الأسياد لو شأن غير لائق وغير مقبول.

× البلاد تحتاج بقوة للتآلف وكل ما يدعو لذلك، وبخاصة من الأجهزة الإعلامية والإعلاميين.

× المريخ لا يحتاج لمدح غير مدح الصفوة ولن تهزه شطحات الآخرين مهما وغلت في القبح.

× نشكر أولئك الذين حملوا أعلام الهلال ورفعوها جنبا إلى جنب مع أعلام الزعيم.

الذهبيــــــة الأخيـــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نقول، وكانت روعة المشهد، وحشود الصفوة تملأ الاستاد وتزينه بالأحمر والأصفر.