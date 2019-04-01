اتحاد شداد من انجاز لانجاز.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ في سابقة فريده وقّع الاتحاد العام عقودات مع مدربي المنتخبات الوطنيه .

@ اربعه من المدربين الوطنين سيتفرغون تماماً للمنتخبات الوطنيه وينالون مرتباتهم بالدولار الحار .

@ ودعت المنتخبات الوطنيه سنوات القحط والجفاف .

@ مدربو المنتخبات الوطنيه فارقوا عهد العمل التطوعي المجاني وباتت مرتباتهم بالدولار الحااااار .

@ مدربون متفرغون للمنتخب وبس .

@ المنتخبات ودعت عهد مدربو الانديه .

@ مرتب المدرب العام في اي من المنتخبات يتجاوز مرتب وزير .

@ شكراً شداد الذي جعل هذا ممكناً ،، شكراً برقو الذي قفز بالمنتخب درجات ودرجات .

@ شكراً رئاسة الجمهوريه التي التزمت بتوفير المرتبات الدولاريه .

@ برقو كشف في المؤتمر عن اعتزاز رئيس الجمهوريه بجهد شداد وثمن جهده .

@ برقو قال (رئاسة الجمهوريه تتابع جهد شداد) واضاف (اقول هذا عشان اي زول مفكر في انقلاب على شداد يعمل حسابو)

@ العقودات شملت خالد بخيت ، معتصم خالد ، محمد موسي و حمد كمال .

@ برقو واركان حربه يضعون كل يوم لبنه في بناء المنتخبات الوطنيه .

@ البناء يتصاعد رغم المخذلين واقلام التدمير .



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