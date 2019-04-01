فتوى لـ” بابا الفاتيكان فرنسيس” بخصوص ليونيل ميسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق بابا الفاتيكان فرنسيس على تشبيه اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بـ”الرب” من طرف عشاقه.

ورفض البابا تشبيه البعض لميسي نجم برشلونة بـ”God” أي “الرب”، في لقاء تلفزيوني مع قناة La Sexta الإسبانية.

وقال فرنسيس حسب ما نقلته عن صحيفة “ماركا”: “نظريا، هذا حرام”.

وأضاف: “يستطيع الناس القول إنه (الرب) مثلما يقولون: أنا أعشقك، لكن الإله فقط من يُعبد. هذه تشبيهات بعض الناس. إنه رب معه الكرة في الملعب، هذا تعبير متداول لبعض الناس”.. “بالطبع ميسي جيد جدا لكنه ليس الرب”.

ويمثل تألق البرغوث الأرجنتيني مع فريقه برشلونة وتحطيم الأرقام بمثابة معجرة، جعلت البعض يشبهونه بـ”الرب”.

وقاد ميسي مؤخرا فريقه برشلونة للفوز على إسبانيول في “ديربي كتالونيا” بتسجيله الهدفين (2-0)، لحساب الجولة الـ29 من الليغا الإسبانية.

عربي21