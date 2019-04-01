اسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاثنين الموافق1أبريل2019م

الخليج 365 : مؤشر اسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 1 أبريل 2019م . مؤشر اسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ): الدولار الأمريكي : 71.00جنيه الريال السعودي : 19.06جنيه Advertisements اليورو : 80.08 جنيه

الدرهم الإماراتي : 19.58جنيه الريال القطري : 19.61 جنيه الجنيه الإسترليني : 93.66جنيه الجنيه المصري : 4.14جنيه

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