الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولي بدعم تونس

الخليج 365:

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، المجتمع الدولي بدعم تونس، من خلال إحداث فرص عمل فيها.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها رئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) محمد الناصر، عقب لقاء جمعه بأمين عام المنظمة الأممية.

وقال الناصر إن غوتيريش “طالب المجتمع الدولي المساهمة في دعم تونس، وإحداث أكثر ما يمكن من مواطن الشغل، باعتبار أن البطالة من أبرز المشاكل التي تواجه تونس.”

وتقدّر نسبة البطالة بتونس، في 2018، بـ 15.5 في المئة.

ووفق الناصر، “بارك غوتيريش نهضة تونس وتجسيد الديمقراطية فيها، كما أكد أن الأمم المتحدة تساند مجهود تونس في انتقالها الديمقراطي”.

كما اعتبر أنّ زيارة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة “مهمة”، وعبر من خلالها غوتيريش عن “تقدير المنظمة لنهضة تونس وتجربتها الديمقراطية، وللكرم الذي يميز الشعب التونسي”.

وأعرب غوتيريش عن “تقديره للشعب التونسي الذي أثبت خلال مختلف المراحل التي مرت بها البلاد، تضامنه وإنسانيته وكرمه”، مذكّرا باستقبال التونسيين لأكثر من مليون وثلاث مائة ألف لاجئ ليبي.

وقبل لقائه بالناصر، زار غوتيريش متحف باردو المحاذي لمبنى البرلمان، ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري لضحايا العملية الإرهابية في متحف باردو (مارس / آذار 2015).

وفي وقت لاحق الإثنين، يختتم غوتيريش زيارة بدأها السبت إلى تونس، شارك خلالها باجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا (الأمم المتحدة والجامعَة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي)، والقمة العربيّة الثلاثين التي اختتمت أمس الأحد.

كما افتتح غوتيريش، الأحد، مقر الأمم المتحدة الجديد في تونس، المعروف باسم “البيت الأزرق”.