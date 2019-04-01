هكذا سخرت آيات عرابي من كلمة السيسي خلال القمة العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شنت الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، هجوما عنيفا على رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عقب كلمته بالجلسة الافتتاحية في القمة العربية المنعقدة في تونس والتي تحدث فيها عن الإرهاب والقضية الفلسطينية.

وعن تصريح السيسي بأنه “لا مخرج من الصراع مع إسرائيل إلا بتحرير جميع الأراضي العربية”، قالت “عرابي” في منشور لها رصدته (وطن) على صفحتها بفيس بوك ساخرة:” ذكرني ذلك الشيء حين يتكلم عن الأراضي العربية وتحريرها بمومس تقف على باب بيت للبغاء، وتحاضر عن الشرف”

وتابعت فاضحة تناقض رئيس النظام المصري:” تصوروا ان ذلك الشاويش الذي قال ان نتنياهو جدير بقيادة العالم والذي في عهده تقوم الطائرات الاسرائيلية بالتنسيق مع الجيش المصري لضرب سيناء، كما قالت النيويورك تايمز, والذي باع مصر بالقطعة لـ ابن زايد والذي اصبحت مصر بعد انقلابه مزرعة اماراتية ومختبر تجارب للقواعد الروسية ومحطة لنقل السلاح الاماراتي لعصابات العميل حفتر في ليبيا يتحدث عن تحرير الأرض”وكان السيسي يتحدث في كلمته عن الإرهاب وقال:” إن الدم العربي لا يزال يراق على يد إرهابيين أجانب وميليشيات عميلة لقوى إقليمية”

وتابع:” إننا اليوم أمام استحقاق آخر لا يقل إلحاحا أو تأثيرا على مستقبل منطقتنا، بل والعالم كله، وهو المواجهة الشاملة لجميع أشكال الإرهاب، وما يتأسس عليه من فكر متطرف، يبيح قتل الأبرياء، وينتهك كل التعاليم الدينية السمحة، والمبادئ الأخلاقية والأعراف الإنسانية كافة.”