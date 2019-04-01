سُخرية واسعة من منصور هادي بسبب “عاصفة الحزم”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من عبد ربه منصور هادي، بعدما أخطأ في تاريخ انطلاق ما تعرف بـِ “عاصفة الحزم” التي أعلنها التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية في 2015 بزعم تحرير اليمن وظهر “هادي” في المقطع المتداول على نطاق واسع، وهو يتحدث بكلمته في القمة العربية بتونس، الأحد، ويقول ضمن حديثه إن “عاصفة الحزم” انطلقت في ٢٦ مارس عام 1915.خطأ منصور هادي الفادح عرضه لسخرية، من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعيّ، خاصة أن الخطأ جاء من منصور هادي المعني بالأمر .

كما وصف آخرون هذه القمة بأنها “قمة الزهايمر” وذلك بسبب خطأ الرئيس التونسي هو الآخر في اسم الملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن أثناء التقديم لكلمته، حيث نسبه لعائلة “آل ثاني” بقطر.