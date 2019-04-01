اختلاسات مالية ضخمة تورط فيها مدير مستشفى بسلطنة عمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعيّ، أنباءً “عن اختلاسات ضخمة تورط فيها مدير مستشفى نزوى المرجعي وتم الكشف عنها من قبل جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة”، تزامناً مع الحديث عن اختلاسات في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

لكنّ مصدراً في وزارة الصحة العمانية نفى لموقع “أثير” المحليّ صحة ما يتم تداوله، لافتاً إلى أن المستشفيات لا تستورد الأدوية بشكل مباشر، بل إن شراء الأدوية يتم عن طريق الشراء المركزي (التموين الطبي) أو الشراء عن طريق مجلس المناقصات أو عبر لجنة الشراء الموحد الخليجية.

كما قال مصدر آخر من وزارة الصحة أن الاسم المتداول لمدير مستشفى نزوى المرجعي غير صحيح، ولم يسبق بأن شخصًا بهذا الاسم كان مديرًا للمستشفى.

ويأتي نشر هذه الأنباء التي نفتها وزارة الصحة بسلطنة عمان، بالتزامن مع كشف قضية اختلاسات يتم التحقيق فيها في وزارة التربية والتعليم، حيث جرى توقيف مشتبه بهم.

ووصفت د.مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، الاختلاسات المالية بأنها “خيانة للمسؤولية والأمانة الوظيفية والوطنية”، مشددة على ضرورة وضع أشد العقوبة إذا ما ثبتت التهم على المشتبه بهم.