التاريخ: 01-أبريل-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة تغادر في الساعات الأولى من فجر غد الأربعاء بعثة الهلال إلى العاصمة تونس بالخطوط التركية، وذلك لمواجهة النجم يوم 7 أبريل الحالي، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، وتتكون البعثة من 32 فرداً برئاسة الاستاذ الطريفي الصديق رئيس القطاع الرياضي بجانب اعضاء الجهازين الفني والإداري، و23 لاعباً من بينهم لاعب الوسط نزار حامد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يشد الرحال إلى تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.