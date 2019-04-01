مراسيم جمهورية بتعيين وزراء ووزراء دولة ومفاجأة في منصبي الثقافة والرياضة

اصدر الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير الاثنين مرسوماً جمهورياً بتعيين وزراء على النحو التالي

السيد الفريق اول ركن صديق محمد عامر وزيراً لديوان الحكم الاتحادي .

الاستاذة روضة الحاج محمد وزيراً لوزارة الثقافة والسياحة والآثار.

السيد ابو هريرة حسين علي وزيراً للشباب والرياضة، بحسب مانقل محرر أخبار الخليج 365. كما اصدر سيادته مرسوماً جمهوريا ثانياً بتعيين وزراء دولة على النحو التالي :

1- السفير معاوية عثمان خالد وزير دولة بوزارةالخارجية

2- السيد د. علي عمر الشريف يوسف الهندي وزير دولة بوزارة العدل .

3- الدكتور الصادق محمد علي حسب الرسول وزير دولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .

4- السيد احمد علي علي موسى وزير دولة بوزارة الصناعة والتجارة. Advertisements وكان السمؤال خلف الله الذي تم تعيينه وزيرا للثقافة الشهر الماضي قد اعتذر عن المنصب، قائلا بأنه لم يخطر بمسألة اختياره وشدد بالقول ابلاغه الجهات الرسمية باعتذاره عن قبول التكليف، وقال وبحسب صحيفة الإنتباهة إن اعتذاره لم يكن وليد اللحظة، بل أرسله عقب اختياره للمنصب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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