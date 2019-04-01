ايلا يعفي المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية

التاريخ: 01-أبريل-2019 فى : أخبار 70 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي د.محمد طاهر ايلا قرارا يوم الأثنين بإعفاء د. جمال الدين خلف الله محمد علي من وظيفة المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية. ووجه القرار بحسب سونا – وزارتي العمل والإصلاح وتنمية الموارد البشرية والصحة والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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