مرسوم جمهوري بتعيين وزراء دولة

التاريخ: 01-أبريل-2019 فى : أخبار 459 مشاهدة أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير يوم الأثنين مرسوماً جمهورياً بتعيين وزراء دولة؛ وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر أيلا على النحو التالي بحسب سونا : 1/ السيد السفير معاوية عثمان خالد وزارة الخارجية. Advertisements 2/ السيد دكتور علي عمر الشريف يوسف الهندي وزارة العدل. 3/ السيد د. الصادق محمد علي حسب الرسول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. 4/ السيد / أحمد علي علي موسى وزارة التجارة والصناعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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