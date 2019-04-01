الدولار يرتفع يوم الإثنين مقابل الجنيه السوداني للتعامل بالكاش

إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الإثنين في تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم، مقارنة مع يوم الأحد وذلك للتعاملات النقدية وإستقر للتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية.

يوم الإثنين 1 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 71.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 19.05 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 88.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الأحد 31 مارس 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 71.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.95 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 88.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الخميس 28 مارس 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 72.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 19.20 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 88.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)