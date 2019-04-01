كابتن إبراهومة يتجسس على المريخ.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شوهد كابتن إبراهيم حسين “ابراهومة”، المدير الفني لنادي هلال الأبيض، جالساً في استاد المريخ خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام النجم الساحلي التونسي، وحرص الديسكو على رصد المريخ ومعرفة جديده الفني قبل المواجهة المرتقبة بينهما والمقررة غداً في بطولة الدوري الممتاز، وداعبت بعض جماهير المريخ إبراهومة بأنه يريد “التجسس” على المريخ.

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