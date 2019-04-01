الشرطة تؤكد الحرص على توفير الاستقرار لمنسوبيها

جدد مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول شرطة الطيب بابكر، اهتمام رئاسة قوات الشرطة بتحقيق الاستقرار الكامل لمنسوبي الشرطة، حتى يضطلعوا بمهامهم في توفير الأمن والاستقرار للمواطنين وتقديم خدمات شرطية متميزة ومتطورة.
وأفاد بابكر لدى تدشينه الأحد، البرامج الموسمية والمستمرة للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية للعام 2019، بأن رئاسة الشرطة تعمل على إنفاذ كل الخطط الاستراتيجية التي تقوم بتوفير كافة المستلزمات لمنسوبي الشرطة بالخدمة والمعاش.
وأضاف" تلك البرامج تستهدف منسوبي الشرطة من خلال تقديم متطلبات شهر رمضان الكريم عبر "كيس الصائم" إضافة إلى برامج الحج والزواج الجماعي، ودعم العلاج وتمليك وسائل إنتاج لأسر شهداء الشرطة ووسائل حركة للمعاقين حركياً والطرد السلعي ودعم التعليم والزي المدرسي".
وأكد بأن الاهتمام بالعنصر البشري يأتي لأنه أساس العملية الأمنية، مبيناً أن رئاسة الشرطة تولي اهتماماً متعاظماً بتهيئة بيئة السجون ما جعلها متوافقة مع المعايير الدولية.
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