الشرطة تؤكد الحرص على توفير الاستقرار لمنسوبيها

جدد مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول شرطة الطيب بابكر، اهتمام رئاسة قوات الشرطة بتحقيق الاستقرار الكامل لمنسوبي الشرطة، حتى يضطلعوا بمهامهم في توفير الأمن والاستقرار للمواطنين وتقديم خدمات شرطية متميزة ومتطورة.

وأفاد بابكر لدى تدشينه الأحد، البرامج الموسمية والمستمرة للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية للعام 2019، بأن رئاسة الشرطة تعمل على إنفاذ كل الخطط الاستراتيجية التي تقوم بتوفير كافة المستلزمات لمنسوبي الشرطة بالخدمة والمعاش.