أيلا يواصل حملة الاصلاحات والاعفاءات ويعفي مدير صندوق الشرق ونائبه

أصدر رئيس مجلس الوزراء ، محمد طاهر أيلا، اليوم الأحد، قراراً يقضي بإعفاء المدير التنفيذي لصندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان، أبوعبيدة محمد دج، ونائبه نافع ابراهيم نافع .

وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان ،أمس الأحد، إن إعفاء المديرين العامين لبعض الشركات تم تمت بناءً على موجهات لجان وفرق عمل من مجلس الوزراء لمراجعة المهام والاختصاصات في مؤسسات وأجهزة الدولة بغرض رفع كفاءة العمل، والالتزام بلوائح وقوانين الخدمة المدنية، بجانب تلافي الخسائر المالية وترشيد الإنفاق،كما أن الوظائف العامة خاصة القيادية سوف يكون المعيار الأساسي في توليها الكفاءة والمؤهل والتخصص والخبرة دون أي تدخلات أخرى.