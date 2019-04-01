أصدر رئيس مجلس الوزراء ، محمد طاهر أيلا، اليوم الأحد، قراراً يقضي بإعفاء المدير التنفيذي لصندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان، أبوعبيدة محمد دج، ونائبه نافع ابراهيم نافع .
وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان ،أمس الأحد، إن إعفاء المديرين العامين لبعض الشركات تم تمت بناءً على موجهات لجان وفرق عمل من مجلس الوزراء لمراجعة المهام والاختصاصات في مؤسسات وأجهزة الدولة بغرض رفع كفاءة العمل، والالتزام بلوائح وقوانين الخدمة المدنية، بجانب تلافي الخسائر المالية وترشيد الإنفاق،كما أن الوظائف العامة خاصة القيادية سوف يكون المعيار الأساسي في توليها الكفاءة والمؤهل والتخصص والخبرة دون أي تدخلات أخرى.
ووجه رئيس الوزراء، وزارتي ديوان الحكم الإتحادي والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية ، والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ .
وتعهد أيلا بمواصلة حملته بحق المؤسسات المخالفة للوائح الخدمة المدنية أو تلك التي تتقاطع مهامها مع أعمال الوزارات .
كانت هذه تفاصيل خبر أيلا يواصل حملة الاصلاحات والاعفاءات ويعفي مدير صندوق الشرق ونائبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.