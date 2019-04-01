الكارب تبحث مع والي غرب دارفور كيفية تنفيذ 3 مدارس صُدقت في موازنة 2019

استقبلت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، سعاد الكارب، بمكتبها بالخرطوم، والي ولاية غرب درفور، اللواء ركن مهلب حسن أحمد.

وناقش اللقاء، بحسب سونا، عدداً من القضايا التي تخص الولاية.