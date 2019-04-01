استقبلت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، سعاد الكارب، بمكتبها بالخرطوم، والي ولاية غرب درفور، اللواء ركن مهلب حسن أحمد.
وناقش اللقاء، بحسب سونا، عدداً من القضايا التي تخص الولاية.
وقال والي غرب دارفور في تصريح لسونا، إنه تم مناقشة كيفية تنفيذ 3 مدارس بالولاية كانت الوزارة قد التزمت بتنفيذها العام الماضي وتم تصديقها ضمن ميزانية هذا العام.
وأضاف الوالي، أنه تم أيضاً مناقشة السبل الكفيلة لتوفير سبل كسب العيش للشباب والمرأة الريفية وكفالة الأيتام وغيرها، مؤكداً أن الوزيرة التزمت بعدد من المشاريع وسنقوم بمتابعة هذه المشاريع عبر الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الوزيرة ستقوم بزيارة للولاية عما قريب .
ويزور أحمد الخرطوم لمقابلة عدد من المسؤولين لبحث تنفيذ عدد من المشروعات.
كانت هذه تفاصيل خبر الكارب تبحث مع والي غرب دارفور كيفية تنفيذ 3 مدارس صُدقت في موازنة 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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