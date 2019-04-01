كبر وقف إطلاق النار بداية جادة للسلام

جاء ذلك لدي مخاطبته مساء اليوم بدار الشرطة ببري حفل تكريم أبناء إمارة جبال النوبة الغربية بولاية غرب كردفان للاستاذ بشارة جمعة ارور لنيله ثقة رئيس الجمهورية بتعيينه وزيرا للداخلية.
وعبر نائب رئيس الجمهورية، عن ارتياحه لشعور وأحساس الناس باهمية تحقيق السلام وطرد الشيطان والتوجه نحو الاصلاح، داعياً اهل المنطقة لدعوة ابنائهم في التمرد لتحكيم صوت العقل والانضمام للسلام.
واكد استمرار حملة جمع السلاح، مشيراً الي إستئناف لجنة جمع السلاح لعملها بقوة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم هذه الظاهرة بصورة نهائية، ووجه كبر وزارة الداخلية بتكوين قوة من الاحتياطي المركزي للقضاء على ظاهرة المتفلتين بالمنطقة.
من جانبه أكد وزير الداخلية الاستاذة بشارة جمعة ارور حرص الدولة على تحقيق السلام والاستقرار، وأشار الى اهمية إادارة التنوع الذي تشهده المنطقة في التعايش والانصهار.
الي ذلك أعلن ممثل الادارة الاهلية محمد عامر تأييدهم لقرارات رئيس الجمهورية باعلان الطوارئ، مشيراً الي أن إعلان حالة الطوارئ بغرب كردفان قبل عامين وقرار الرئيس بجمع السلاح اسهما في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وطالب بضرورة مواصلة حملة جمع السلاح في منطقة السنوط التي ينشط بها المتفلتون .
فيما نادي نائب دائرة لقاوة الكبري بالبرلمان اسماعيل محمد يوسف بوقف الحرب في جنوب كردفان. وقال إن الظروف مواتية لتحقيق السلام في ظل التعايش السلمي بين مكونات المجتمع .
واشار الى أهمية معالجة آثار الحرب وتوطين العائدين والمتأثرين بالحرب .
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