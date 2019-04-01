موقف مشرف لانستغربه من الكويت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في زمن الضياع العربي والخيبة التي تمثلها مواقف بعض الحكام العرب والمسلمين من نسيانهم للقدس وتهافتهم على التطبيع مع الصهاينة المحتلين ، وفي وقت لايستحي سياسيون خليجيون كبار من إعلان تواصلهم مع العدو الصهيوني الغاصب ، وفي وقت لايجد فيه بعض الزعماء العرب – الخونة – حرجا من استقبال الجزار المجرم نتنياهو في عواصمهم أو أن يجتمع مع وزراء خارجياتهم على طاولة واحدة يتسامرون ويتآمرون على الامة ، وفي وقت تشتد فيه ضربات العدو على الشعب الفلسطيني ويحكم حصاره على أطفال غزة وشيوخها ونسائها ويقتلهم بالجوع والمرض ، وفي الوقت الذي تفهم فيه الامة أنه لا سبيل لاستعادة عزها ومجدها الا بالجهاد والمقاومة ، في هذا الوقت تستمر بعض الأنظمة بكل أسف في خيانتها للقضية وتآمرها على المقاومة فنقرا في الأخبار أن مؤتمرا دوليا سيتم تنظيمه في البحرين قريبا وان العدو الإسرائيلي سيكون من ضمن الحاضرين ، وليس مستغربا أن تقدم البحرين على هذه الخطوة الظالمة المحرمة فحكومة المنامة اساسا تقف ضد الامة وتضع يدها في يد الصهاينة المحتلين الذين لاخلاق لهم ولابد من أن تتوحد الامة في التصدي لهم والوقوف بوجههم ورد مطامعهم .

إن كانت البحرين من ضمن السيئين فإن دولة الكويت مازالت تثبت مع كل مناسبة انها في صف الامة وضد التطبيع ولا تذهب الي ماذهبت إليه شقيقاتها الخليجيات – المنبطحات – وقد سجلت الكويت وما زالت تسجل اعتراضاتها علي مسيرة التطبيع وخذلان البعض لفلسطين ، وفي هذا الصدد نقرا باعزاز واكبار الخبر التالي :

قررت الكويت مقاطعة مؤتمر في البحرين مقرر عقده من 15 إلى 18 أبريل 2019، على خلفية مشاركة وفد إسرائيلي

وأفاد العضو في البرلمان الكويتي عبد الله الكندري بأن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قرر عدم المشاركة في “مؤتمر ريادة الأعمال”، استجابة لمطالب برلمانية.

وقال في نص تغريدة نشرها على “تويتر” يوم الجمعة: “أشكر استجابة الوزير خالد الروضان بعد اتصال هاتفي معه، وتأكيده لي أنه قرر عدم المشاركة في مؤتمر ريادة الأعمال في البحرين واعتذاره عن حضور الفعالية”.

وأشار إلى أن مشاركة وفد من “إسرائيل” في مؤتمر ريادة الأعمال في البحرين تستوجب الانسحاب الفوري للوفد الكويتي ممثلا بوزير التجارة خالد الروضان وباقي المشاركين.

وأكد أن الانسحاب هو التزام بموقف القيادة والشعب الكويتي الرافض للتطبيع.

انه موقف عز وشرف يصدر عن الكويت وليس مستغربا علي الكويت أن تقوم بهذا الدور الكبير فهي التي كانت ومازالت تناصر قضايا الأمة وتقف بوجه التطبيع .