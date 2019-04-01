الاتحاد العربي لكرة القدم يخاطب د. شداد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تلقى البروفسير كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم دعوة من الاتحاد العربي من أجل تشريف نهائي كأس زايد للأندية العربية ابطال الدوري يوم 18 أبريل 2019م في الامارات العربية المتحدة.. يذكر ان الجمعية
العمومية للاتحاد العربي سيشارك فيها من السودان البروفسير محمد جلال نائب الرئيس في الاتحاد – رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء – والمهندس نصرالدين أحمد حميدتي نائب الرئيس – رئيس
اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – وتقام يوم 17 أبريل على هامش نهائي أبطال العرب ..
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