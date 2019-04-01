مشاكل الدواء استعصت على الحل

خاص الخليج 365:

لم يكد يمر وقت قصير الا وتتصدر الصحف تصريحات غاضبة ومتشائمة عن مشاكل الدواء واستعصائها علي الحل مما يربك الساحة ويجعل سوق الدواء غير مستقر ويترك الناس في حيرة من أمرهم وهم يشاهدون عجز الجهات الرسمية عن علاج المشكلة وعدم تحريكها ساكنا وهم يعانون في سبيل توفير علاج عام خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة الذين لايستطيعون توفير ادويتهم ولايمكنهم الصبر على انقطاعها .

في هذا الباب نقرأ التصريحات الواضحة لشعبة الصيدليات :

أكدت شعبة الصيدليات أن الحكومة فشلت في توفير أموال الدواء وقالت: إنها تتحجج بأعذار واهية،وتأسفت الشعبة لعدم صدور قرار رئاسي ملزم للمصدرين لتجنيب 10% من الصادر لتوفير الدواء.

وحذر رئيس الشعبة نصر مرقص في حوار مع (الجريدة ) من حدوث فجوة دوائية بعد توقف شركة جمجوم العربية التي كانت توفر أدوية الأمراض النفسية والجهاز العصبي وقطرات العيون ،وقال: إنها تصنف من الأدوية الحساسة لأنها تستخدم مدى الحياة ،وزاد هذا الواقع ضاعف من سعر الاصناف لثلاث اضعاف، ووصفه بالأمر المجحف في حق المرضى وعبء مادي كبير، دفع غالبية المرضى لتناول الدواء بصورة متقطعة، وحذر الحكومه من المواجهة بكلفة مادية مضاعة في حال عدم توفير الدواء بصورة منتظمة.

انه كلام بالغ الخطورة ويكفي لوحده أن يحكم الكل بسقوط الحكومة أو حتي إسقاطها فتقصير الحكومة في القيام بأحد اهم واجباتها وعدم توفير الدواء أمر لايمكن غض الطرف عنه.

الشيء الاخطرفي حديث مسؤول شعبة الصيدليات قوله إن شركة جمجوم توقفت عن العمل بالبلد وهذا يعني مباشرة ندرة شديدة في الأصناف التي تنتجها وارتفاع الأسعار بصورة مضاعفة علاوة علي ارتفاعها الحالي فاسعار قطرات العيون مثلا الان تفوق إمكانية اغلب الناس فكيف يكون الحال بعد توقف شركة جمجوم عن العمل ، (من منتجاتها قطرات العيون وأدوية المخ والأعصاب ) ، ولايتحمل المرضي تأخير علاجاتهم أو عدم الانتظام في تناولها لان الاثر السالب سيكون كبيرا جدا وغير محتمل للناس .

إنها دعوة عاجلة وملحة للسيد رئيس الجمهورية أن يتدخل فورا ويعالج الصعوبات ويحل الاشكالات المرتبطة بهذا القطاع والا فالكارثة ستكون كبيرة وصادمة لا سمح الله .