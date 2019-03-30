تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * الليتوال يطيح بالمريخ وينتظر الهلال * أحداث شغب مؤسفة.. الشرطة تطلق البمبان.. * إصابة الحكم الإماراتي في رأسه ونقل عدد من المشجعين للمستشفى * الزلفاني يهاجم التحكيم ويعترف بإشراك المصابين * وفد الاتحاد العربي الغاضب يهدد بإبعاد المريخ * مازيمبي يغازل شعلة الهلال * الهلال يرفض الراحة ويتدرب تأهباً لمواجهة السوكرتا غداً * الكوكي يرصد النجم أمام المريخ ويغير توقيت المران * الكاردينال يصل لندن ويطمئن على ترتيبات السفر لتونس Advertisements * الهلال يحافظ على رقمه وتميزه العربي * الزبير بيه يصف مهمة النجم أمام الهلال بالصعبة صحيفة الصدى: * الحظ السعيد ينحاز للنجم ويحرم المريخ من النهائي الحلم * الزلفاني: كنا نستحق النصر برباعية وعانينا من سوء طالع حقيقي * مدرب النجم: القرعة حرمت البطولة العربية من نهائي حقيقي بين المريخ والنجم * المريخ يودع البطولة العربية على يد النجم * يس الشيخاوي: خضنا المباراة بخطة معينة وسنحتفل بعد الفوز باللقب * الطريفي: مباراة المريخ كشف لنا الكثير عن النجم * سقوط لاعبي النجم المتكرر يثير غضب الجماهير الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز العناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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